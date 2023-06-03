Министр обороны Германии заявил о нецелесообразности изоляции Китая

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что изоляция Китая является нежелательной на фоне высокой степени взаимозависимости в различных сферах.

Об этом он сказал после встречи со своим китайским коллегой Ли Шанфу на полях конференции по безопасности в Сингапуре, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Нам не поможет изоляция Китая", – отметил Писториус.

Он указал на многочисленные взаимосвязи и глубокую взаимную зависимость, которыми нельзя просто пренебречь.

"Поэтому мы должны минимизировать наши риски, нам следует уменьшить наши зависимости", – сказал немецкий министр.

Он рассказал, что на встрече с его китайским коллегой царила открытая дискуссия, обозначенная общей целью сохранения мира и преодоления линий конфликта. Он считает это "очень, очень важным".

"Нам не принесет пользы разрыв связей или изоляция кого-то. Вот почему наша линия в Индо-Тихоокеанском регионе абсолютно четкая. Ничто из того, что мы делаем здесь, не направлено против кого-то, а имеет четкую цель – мирный Индо-Тихоокеанский регион, открытый и безопасный для всех", – добавил Писториус.

В последнее время европейские лидеры активизировали контакты с Китаем, пытаясь привлечь его в качестве посредника к решению войны в Украине. В то же время, как известно, Брюссель готовится ввести санкции против китайских компаний, которые помогают РФ уклоняться от ограничений.

По данным СМИ, Европейская служба внешних дел рекомендует государствам-членам ЕС готовиться к возможному обострению на Тайване, которое приведет к срыву поставок микрочипов в Европу, и при этом не изолироваться от Китая.