Міністр оборони Німеччини заявив про недоцільність ізоляції Китаю

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ізоляція Китаю є небажаною на тлі високого ступеню взаємозалежності в різних сферах.

Про це він сказав після зустрічі зі своїм китайським колегою Лі Шанфу на полях безпекової конференції у Сінгапурі, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Нам не допоможе ізоляція Китаю", – зазначив Пісторіус.

Він вказав на численні взаємозв'язки й глибоку взаємну залежність, якими не можна просто знехтувати.

"Тож ми маємо мінімізувати наші ризики, нам слід зменшити наші залежності", – сказав німецький міністр.

Він розповів, що на зустрічі з його китайським колегою панувала відкрита дискусія, позначена спільною метою збереження миру і подолання ліній конфлікту. Він вважає це "дуже, дуже важливим".

"Нам не принесе користі розрив зв'язків або ізоляція когось. Ось чому наша лінія в Індо-Тихоокеанському регіоні абсолютно чітка. Ніщо з того, що ми робимо тут, не спрямоване проти когось, а має чітку мету – мирний Індо-Тихоокеанський регіон, відкритий і безпечний для всіх", – додав Пісторіус.

Останнім часом європейські лідери активізували контакти з Китаєм, намагаючись залучити його як посередника до вирішення війни в Україні. Водночас, як відомо, Брюссель готується запровадити санкції проти китайських компаній, що допомагають РФ ухилятись від обмежень.

За даними ЗМІ, Європейська служба зовнішніх справ рекомендує державам-членам ЄС готуватись до можливого загострення на Тайвані, яке призведе до зривання постачання мікрочипів до Європи, та при цьому не ізолюватись від Китаю.