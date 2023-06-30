Премьер Швеции говорит, что Орбан пообещал ему не откладывать вступление в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил в пятницу, что его венгерский коллега Виктор Орбан заверил его в намерении Будапешта не откладывать ратификацию вступления этой скандинавской страны в НАТО.

Главу шведского правительства цитирует агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Кристерссон сказал об этом после сообщений о том, что парламент Венгрии отложит ратификацию заявки Швеции.

Швеция надеется стать членом НАТО на саммите 11-12 июля, но, согласно графику, обнародованному в четверг, венгерский парламент не будет голосовать по членству на следующей неделе.

Ранее на этой неделе член венгерской оппозиционной партии заявил, что депутаты от правящих партий на заседании комитета не поддержали включение голосования в повестку дня на следующую неделю.

"Я говорил с Виктором Орбаном вчера, и он очень четко подтвердил, что то, что он сказал мне в прошлый раз, остается в силе", – заявил Кристерссон.

"Венгрия не будет никоим образом задерживать процесс ратификации", – добавил он журналистам.

Кристерссон не уточнил, означают ли комментарии Орбана, что голосование может состояться до саммита НАТО в Вильнюсе.

Отвечая на вопрос о зарубежных протестах на этой неделе, включая протесты в четверг перед посольством Швеции в Багдаде после того, как мужчина сжег Коран возле мечети в Стокгольме, Кристерссон назвал неприемлемым, что люди нелегально проникают в шведские посольства в других странах.

"Я также думаю, что мы в Швеции должны опомниться. Это серьезная ситуация с политикой безопасности, и нет никаких оснований оскорблять других людей", – сказал он.

Накануне стало известно, что венгерский парламент на следующей неделе не планирует рассматривать ратификацию вступления Швеции в Североатлантический Альянс, что, скорее всего, означает, что она будет отложена на осень, когда депутаты соберутся после летнего перерыва.