В Ираке штурмовали посольство Швеции, которая позволила сжечь Коран

Посольство Швеции в иракской столице Багдаде в четверг подверглось штурму со стороны сотен людей, которые собрались в знак протеста против акции по сожжению Корана, состоявшейся накануне в Стокгольме.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Влиятельный мусульманский лидер шиитов Моктада ас-Садр призвал своих последователей выйти на улицу и выразить протест против сожжения Корана в среду в Стокгольме, после чего его последователи направились к шведскому посольству в Багдаде.

На видео в социальных сетях видно большую толпу возле шведского посольства, а также внутри посольского комплекса. По данным СМИ, давка продолжалась около 15 минут и прекратилась после того, как на место прибыли силы безопасности.

