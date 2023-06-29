В Ираке штурмовали посольство Швеции, которая позволила сжечь Коран

Посольство Швеции в иракской столице Багдаде в четверг подверглось штурму со стороны сотен людей, которые собрались в знак протеста против акции по сожжению Корана, состоявшейся накануне в Стокгольме.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на SVT.

Влиятельный мусульманский лидер шиитов Моктада ас-Садр призвал своих последователей выйти на улицу и выразить протест против сожжения Корана в среду в Стокгольме, после чего его последователи направились к шведскому посольству в Багдаде.

На видео в социальных сетях видно большую толпу возле шведского посольства, а также внутри посольского комплекса. По данным СМИ, давка продолжалась около 15 минут и прекратилась после того, как на место прибыли силы безопасности.

В Министерстве иностранных дел Швеции сообщили, что сотрудники посольства покинули здание и переехали в безопасное место.

"Мы хорошо осведомлены о ситуации. Сотрудники нашего посольства в безопасности, и Министерство иностранных дел поддерживает с ними регулярную связь", – ответило ведомство на запрос SVT.

Напомним, что 28 июня в Стокгольме возле мечети состоялась скандальная акция, организатор которой Салван Момика выполнил свое обещание по сожжению Корана. Сначала он включил шведский гимн и размахивал шведским флагом, а затем начал вырывать страницы Корана, класть бекон на страницы и поджег их сигаретой.

Сожжение Корана вызвало бурную реакцию во многих странах Ближнего Востока, в частности Иордании, Ирака и Ирана, а Марокко отозвало своего посла из Швеции.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдогад также осудил сожжение Корана и пообещал, что реакция Анкары на акцию в Швеции будет "самой решительной".