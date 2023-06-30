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Послы G7 прокомментировали избрание главы АРМА, которую раскритиковала общественность

Пятница, 30 июня 2023, 16:45

Послы государств "Группы семи" в пятницу обратили внимание на избрание новой главы Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), отметив беспокойство общественности.

Об этом говорится в заявлении послов в Twitter, сообщает "Европейская правда".

"G7 внимательно следила за процессом назначения главы ARMA и отметила обеспокоенность гражданского общества относительно принятых процедур. Важно придерживаться надлежащих процедур, чтобы укрепить доверие к ARMA", – отметили дипломаты.

Как сообщалось, конкурс по отбору главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) выиграла экс-заместитель председателя Черниговской ОГА Елена Дума.

Послы G7 напомнили о важности назначения руководителя АРМА

Назначение, которое правительство утвердило в пятницу, еще раньше вызвало резко негативную реакцию у экспертного сообщества.

Отдельные эксперты и представители гражданского общества обратили внимание, что опыт Думы не связан с работой в сфере, касающейся уголовной юстиции, а также управлением или розыском активов.

Ее также обвинили в политической ангажированности и вероятных деловых контактах с госизменниками и подозреваемыми в сотрудничестве с Россией.

О ситуации с АРМА читайте подробнее в статье "Экономической правды": Место, куда попадают арестованные миллиардные активы россиян.

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G7 (группа семи)