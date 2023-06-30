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Посли G7 прокоментували обрання голови АРМА, яку розкритикувала громадськість

П'ятниця, 30 червня 2023, 16:45

Посли держав "Групи семи" в п’ятницю звернули увагу на обрання нової голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), зауваживши занепокоєння громадськості.

Про це йдеться в заяві послів у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA", – зауважили дипломати.

Як повідомлялось, конкурс із відбору голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) виграла ексзаступниця голови Чернігівської ОДА Олена Дума.

Посли G7 нагадали про важливість призначення керівника АРМА

Призначення, яке уряд затвердив у п’ятницю, ще раніше викликало різко негативну реакцію в експертної спільноти.

Окремі експерти та представники громадянського суспільства звернули увагу, що досвід Думи не пов’язаний із роботою у сфері, дотичній до кримінальної юстиції, а також управлінням чи розшуком активів.

Її також звинуватили у політичній заангажованості та ймовірних ділових контактах з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з Росією.

Про ситуацію з АРМА читайте детальніше у статті "Економічної правди": Місце, куди потрапляють арештовані мільярдні активи росіян.

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G7 (група семи)