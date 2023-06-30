Посли G7 прокоментували обрання голови АРМА, яку розкритикувала громадськість

Посли держав "Групи семи" в п’ятницю звернули увагу на обрання нової голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), зауваживши занепокоєння громадськості.

Про це йдеться в заяві послів у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA", – зауважили дипломати.

G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 30, 2023

Як повідомлялось, конкурс із відбору голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) виграла ексзаступниця голови Чернігівської ОДА Олена Дума.

Призначення, яке уряд затвердив у п’ятницю, ще раніше викликало різко негативну реакцію в експертної спільноти.

Окремі експерти та представники громадянського суспільства звернули увагу, що досвід Думи не пов’язаний із роботою у сфері, дотичній до кримінальної юстиції, а також управлінням чи розшуком активів.

Її також звинуватили у політичній заангажованості та ймовірних ділових контактах з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з Росією.

Про ситуацію з АРМА читайте детальніше у статті "Економічної правди": Місце, куди потрапляють арештовані мільярдні активи росіян.