Посли G7 прокоментували обрання голови АРМА, яку розкритикувала громадськість
Посли держав "Групи семи" в п’ятницю звернули увагу на обрання нової голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), зауваживши занепокоєння громадськості.
Про це йдеться в заяві послів у Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA", – зауважили дипломати.
G7 уважно стежила за процесом призначення голови ARMA та зауважила занепокоєність громадянського суспільства щодо вжитих процедур. Важливо дотримуватись належних процедур, щоб зміцнити довіру до ARMA.— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 30, 2023
Як повідомлялось, конкурс із відбору голови Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) виграла ексзаступниця голови Чернігівської ОДА Олена Дума.
Призначення, яке уряд затвердив у п’ятницю, ще раніше викликало різко негативну реакцію в експертної спільноти.
Окремі експерти та представники громадянського суспільства звернули увагу, що досвід Думи не пов’язаний із роботою у сфері, дотичній до кримінальної юстиції, а також управлінням чи розшуком активів.
Її також звинуватили у політичній заангажованості та ймовірних ділових контактах з держзрадниками та підозрюваними у співпраці з Росією.
Про ситуацію з АРМА читайте детальніше у статті "Економічної правди": Місце, куди потрапляють арештовані мільярдні активи росіян.