Послы G7 напомнили о важности назначения руководителя АРМА

Послы стран Группы семи напомнили о важности назначения нового руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом послы опубликовали в официальном Twitter.

Послы отметили, что с нетерпением ожидают завершения конкурса на эту должность, чтобы Агентство получило порядочного и профессионального руководителя.

G7 Ambassadors look forward to finalisation of the ARMA head competition and appointment of a person of high integrity and professionalism. With new leadership, ARMA will be able to develop further to efficiently execute its mandate including the management of seized 🇷🇺 assets — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) June 28, 2023

"С новым руководством АРМА сможет развиваться дальше, чтобы эффективно выполнять свои функции, в том числе управление арестованными российскими активами", – добавили послы.

С августа еще 2021 года обязанности главы АРМА исполняет Дмитрий Жоравович. Это произошло после того, как его предшественник в статусе "и.о." Виталий Сигидин получил подозрение в присвоении 400 тысяч долларов.

Избрание руководителя по результатам конкурса ожидали еще в 2022 году.

О ситуации с Агентством читайте подробнее в статье "Экономической правды" Место, куда попадают арестованные миллиардные активы россиян

Также в среду послы встретились с новыми членами Высшей квалификационной комиссии судей.