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Послы G7 напомнили о важности назначения руководителя АРМА

Среда, 28 июня 2023, 12:46

Послы стран Группы семи напомнили о важности назначения нового руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом послы опубликовали в официальном Twitter.

Послы отметили, что с нетерпением ожидают завершения конкурса на эту должность, чтобы Агентство получило порядочного и профессионального руководителя.

"С новым руководством АРМА сможет развиваться дальше, чтобы эффективно выполнять свои функции, в том числе управление арестованными российскими активами", – добавили послы.

С августа еще 2021 года обязанности главы АРМА исполняет Дмитрий Жоравович. Это произошло после того, как его предшественник в статусе "и.о." Виталий Сигидин получил подозрение в присвоении 400 тысяч долларов.

Избрание руководителя по результатам конкурса ожидали еще в 2022 году.

О ситуации с Агентством читайте подробнее в статье "Экономической правды" Место, куда попадают арестованные миллиардные активы россиян

Также в среду послы встретились с новыми членами Высшей квалификационной комиссии судей.

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G7 (группа семи)