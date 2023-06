Послы G7 напомнили о важности назначения руководителя АРМА

Послы стран Группы семи напомнили о важности назначения нового руководителя Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Как сообщает "Европейская правда", заявление об этом послы опубликовали в официальном Twitter.

Послы отметили, что с нетерпением ожидают завершения конкурса на эту должность, чтобы Агентство получило порядочного и профессионального руководителя.

G7 Ambassadors look forward to finalisation of the ARMA head competition and appointment of a person of high integrity and professionalism. With new leadership, ARMA will be able to develop further to efficiently execute its mandate including the management of seized 🇷🇺 assets