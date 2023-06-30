За ночь 249 полицейских пострадали из-за беспорядков во Франции

В ночь на 30 июня во Франции произошли массовые беспорядки в знак протеста против смерти подростка, которого во время дорожной проверки застрелила полиция.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство внутренних дел страны.

По данным МВД, пострадали около 249 полицейских и жандармов. В то же время, отмечается, что никто из правоохранителей не получил серьезных ранений.

Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится со своим кабинетом в 13:00 по местному времени в Париже, из-за чего, вероятно, прервет свое присутствие на саммите ЕС в Брюсселе, сообщили в его офисе.

Французский лидер пока исключил возможность объявления чрезвычайного положения в стране.

Ранее сообщалось о по меньшей мере 667 человек, которых арестовали по всей Франции в течение ночи 30 июня.

В нескольких городах произошли столкновения с полицией, были подожжены магазины и банки, перевернуты автобусы.

В ночь на четверг министр внутренних дел Дарманен приказал развернуть 40 тысяч полицейских, чтобы подавить третью ночь беспорядков.