За ночь 249 полицейских пострадали из-за беспорядков во Франции
В ночь на 30 июня во Франции произошли массовые беспорядки в знак протеста против смерти подростка, которого во время дорожной проверки застрелила полиция.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство внутренних дел страны.
По данным МВД, пострадали около 249 полицейских и жандармов. В то же время, отмечается, что никто из правоохранителей не получил серьезных ранений.
Президент Франции Эмманюэль Макрон встретится со своим кабинетом в 13:00 по местному времени в Париже, из-за чего, вероятно, прервет свое присутствие на саммите ЕС в Брюсселе, сообщили в его офисе.
Французский лидер пока исключил возможность объявления чрезвычайного положения в стране.
Ранее сообщалось о по меньшей мере 667 человек, которых арестовали по всей Франции в течение ночи 30 июня.
В нескольких городах произошли столкновения с полицией, были подожжены магазины и банки, перевернуты автобусы.
В ночь на четверг министр внутренних дел Дарманен приказал развернуть 40 тысяч полицейских, чтобы подавить третью ночь беспорядков.