Шольц о замороженных активах РФ: никто не знает, что происходит

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что будет сложно использовать российские замороженные активы.



Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.



По его словам, Еврокомиссию попросили разобраться в этом вопросе.



"Все очень сложно. Пока никто не знает, что вообще происходит", – признался Шольц после окончания саммита ЕС в Брюсселе.



Ранее сообщалось, что Германия якобы отвергла план Евросоюза наложить арест на замороженные активы российского центробанка для восстановления Украины, предупредив, что поспешный шаг может повлечь юридические и финансовые риски.



Перед этим Европейский Союз пришел к выводу, что он не может законно конфисковать замороженные российские активы в ЕС.



В то же время Британия не будет отменять санкции против России, пока Украина не получит от нее компенсации ущерба, причиненного агрессией.