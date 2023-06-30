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Шольц о замороженных активах РФ: никто не знает, что происходит

Пятница, 30 июня 2023, 18:56

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что будет сложно использовать российские замороженные активы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

По его словам, Еврокомиссию попросили разобраться в этом вопросе.

"Все очень сложно. Пока никто не знает, что вообще происходит", – признался Шольц после окончания саммита ЕС в Брюсселе.

Ранее сообщалось, что Германия якобы отвергла план Евросоюза наложить арест на замороженные активы российского центробанка для восстановления Украины, предупредив, что поспешный шаг может повлечь юридические и финансовые риски.

Перед этим Европейский Союз пришел к выводу, что он не может законно конфисковать замороженные российские активы в ЕС.

В то же время Британия не будет отменять санкции против России, пока Украина не получит от нее компенсации ущерба, причиненного агрессией.

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