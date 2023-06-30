Шольц о замороженных активах РФ: никто не знает, что происходит
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о том, что будет сложно использовать российские замороженные активы.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.
По его словам, Еврокомиссию попросили разобраться в этом вопросе.
"Все очень сложно. Пока никто не знает, что вообще происходит", – признался Шольц после окончания саммита ЕС в Брюсселе.
Ранее сообщалось, что Германия якобы отвергла план Евросоюза наложить арест на замороженные активы российского центробанка для восстановления Украины, предупредив, что поспешный шаг может повлечь юридические и финансовые риски.
Перед этим Европейский Союз пришел к выводу, что он не может законно конфисковать замороженные российские активы в ЕС.
В то же время Британия не будет отменять санкции против России, пока Украина не получит от нее компенсации ущерба, причиненного агрессией.