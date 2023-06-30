Шольц про заморожені активи РФ: ніхто не знає, що відбувається

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про те, що буде складно використати російські заморожені активи.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Tagesschau.

За його словами, Єврокомісію попросили розібратися в цьому питанні.

"Все дуже складно. Наразі ніхто не знає, що взагалі відбувається", – зізнався Шольц після закінчення саміту ЄС у Брюсселі.

Раніше повідомлялося, що Німеччина нібито відкинула план Євросоюзу накласти арешт на заморожені активи російського центробанку для відновлення України, попередивши, що поспішний крок може спричинити юридичні та фінансові ризики.

Перед цим Європейський Союз дійшов висновку, що він не може законно конфіскувати заморожені російські активи у ЄС.

У той самий час Британія не буде скасовувати санкції проти Росії, доки Україна не отримає від неї компенсації збитків, заподіяних агресією.