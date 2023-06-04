Финский офицер получил награду от Залужного за помощь Украине

Финско-шведский офицер департамента логистики Сил обороны Финляндии получил нагрудный знак "За содействие армии" от главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Валерия Залужного за свою работу в поддержку Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hufvudstadsbladet.

Награду финский офицер получил по случаю Дня флага Сил обороны Финляндии, который отмечается в воскресенье. Он является пока единственным военнослужащим, удостоенным такой чести.

ФОТО: СИЛЫ ОБОРОНЫ ФИНЛЯНДИИ

Финские Силы обороны не раскрывают имени награжденного и его конкретной должности.

"Это большая честь, награда много для меня значит. В то же время я понимаю, что награда адресована всем тем, кто работал в поддержку Украины в сфере оборонной логистики", – рассказал военный в интервью Hufvudstadsbladet.

ФОТО: СИЛЫ ОБОРОНЫ ФИНЛЯНДИИ

Он высоко отметил военное сотрудничество между Финляндией и Украиной, отметив изобретательность украинцев, которые "очень хорошо умеют находить решения проблем".

"Я горжусь тем, что мы как нация смогли помочь Украине в ее борьбе за выживание. Я узнаю некоторые из систем вооружения, присланных в Украину, из обсуждений в СМИ. Не могу сказать, что я счастлив, учитывая большое количество погибших, но я благодарен за то, что имею возможность делать значимую работу", – добавил офицер.

Общая военная помощь Украине со стороны Финляндии с начала полномасштабного вторжения России составляет уже 1,1 миллиарда евро.

В конце мая Финляндия направила в Украину 16-й по счету пакет военной помощи, который содержит в частности зенитное вооружение и боеприпасы.