Фінський офіцер отримав відзнаку від Залужного за допомогу Україні

Фінсько-шведський офіцер департаменту логістики Сил оборони Фінляндії отримав нагрудний знак "За сприяння війську" від головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного за свою роботу на підтримку України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hufvudstadsbladet.

Нагороду фінський офіцер отримав із нагоди Дня прапора Сил оборони Фінляндії, який відзначається в неділю. Він є наразі єдиним військовослужбовцем, удостоєним такої честі.

Фото: Сили оборони Фінляндії

Фінські Сили оборони не розкривають імені нагородженого та його конкретної посади.

"Це велика честь, нагорода багато для мене значить. Водночас я розумію, що нагорода адресована всім тим, хто працював на підтримку України в сфері оборонної логістики", – розповів військовий в інтерв’ю Hufvudstadsbladet.

Фото: Сили оборони Фінляндії

Він високо відзначив військову співпрацю між Фінляндією та Україною, зауваживши винахідливість українців, які "дуже добре вміють знаходити рішення проблем".

"Я пишаюся тим, що ми як нація змогли допомогти Україні в її боротьбі за виживання. Я впізнаю деякі з систем озброєння, надісланих в Україну, з обговорень у ЗМІ. Не можу сказати, що я щасливий, зважаючи на велику кількість загиблих, але я вдячний за те, що маю змогу робити значущу роботу", – додав офіцер.

Загальна військова допомога Україні з боку Фінляндії з початку повномасштабного вторгнення Росії становить уже 1,1 мільярда євро.

Наприкінці травня Фінляндія направила в Україну 16-й за рахунком пакет військової допомоги, який містить зокрема зенітне озброєння та боєприпаси.