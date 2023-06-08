В Вильнюсе проезд в транспорте на время саммита НАТО будет бесплатным

Вильнюсское самоуправление приняло решение сделать городской общественный транспорт бесплатным на время проведения саммита НАТО – 10-13 июля.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Члены горсовета это решение одобрили единогласно.

Также в принятом в среду решении предусмотрено, что участники саммита НАТО, которые предъявят документ со специальной наклейкой, подтверждающей статус участника мероприятия, также смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в дни подготовки к мероприятию – 7-9 июля.

На муниципальное предприятие "Услуги сообщения" была возложена обязанность до 6 июля обеспечить организаторов Вильнюсского саммита НАТО специальными наклейками, предназначенными для маркировки удостоверений личности участника мероприятия.

Как утверждал заведующий организацией дорожного движения Вильнюсского самоуправления Римантас Баравикас, это решение улучшит имидж города и станет "неким подарком" для жителей Вильнюса и гостей столицы. Однако, по его словам, из-за этого решения столица недополучит 200 000 евро дохода.

"На это нужны деньги. По многолетним наблюдениям, один день бесплатного транспорта обходится городу примерно в 44 000 евро недополученного дохода, за четыре дня мы не получим 176 000 дохода. Учитывая ожидаемое количество участников – 3000 – мы видим, что нам это обойдется примерно в 24 000. Итого город недополучит около 200 000 евро дохода", – сказал Баравикас на заседании горсовета.

Между тем мэр столицы Валдас Бенкунскас отметил, что бесплатный общественный транспорт является одним из способов, которые позволяют гражданам справиться с неудобствами во время саммита. "Благодаря саммиту НАТО Вильнюс окажется в центре внимания всего мира, однако возникнут и определенные неудобства. Это один из способов, который поможет горожанам справиться, свободно передвигаясь общественным транспортом, особенно по Старому городу", – сказал Бенкунскас.

Ранее мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас предупредил, что все жители города столкнутся с неудобствами во время саммита НАТО в июле.

Саммит НАТО в Вильнюсе состоится 11-12 июля.