У Вільнюсі проїзд у транспорті на час саміту НАТО буде безкоштовним

Вільнюське самоврядування схвалило рішення зробити міський громадський транспорт безкоштовним на час проведення саміту НАТО – 10-13 липня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Члени міськради це рішення схвалили одноголосно.

Також в ухваленому в середу рішенні передбачено, що учасники саміту НАТО, які пред'являть документ зі спеціальною наліпкою, що підтверджує статус учасника заходу, також зможуть безплатно користуватися громадським транспортом у дні підготовки до заходу – 7-9 липня.

На муніципальне підприємство "Послуги сполучення" було покладено обов'язок до 6 липня забезпечити організаторів Вільнюського саміту НАТО спеціальними наліпками, призначеними для маркування посвідчень особи учасника заходу.

Як стверджував завідувач організацією дорожнього руху Вільнюського самоврядування Рімантас Баравікас, це рішення поліпшить імідж міста та стане "якимось подарунком" для мешканців Вільнюса та гостей столиці. Однак, за його словами, через це рішення столиця недоотримає 200 000 євро доходу.

"На це потрібні гроші. За багаторічними спостереженнями, один день безоплатного транспорту обходиться місту приблизно в 44 000 євро недоотриманого доходу, за чотири дні ми не отримаємо 176 000 доходу. Враховуючи очікувану кількість учасників, 3000, ми бачимо, що нам це обійдеться приблизно в 24 000. Разом місто недоотримає близько 200 000 євро доходу", – сказав Баравікас на засіданні міськради.

Тим часом мер столиці Валдас Бенкунскас наголосив, що безоплатний громадський транспорт є одним зі способів, які дають змогу громадянам впоратися з незручностями під час саміту. "Завдяки саміту НАТО Вільнюс опиниться в центрі уваги всього світу, проте виникнуть і певні незручності. Це один зі способів, який допоможе городянам впоратися, вільно пересуваючись громадським транспортом, особливо Старим містом", – сказав Бенкунскас.

Раніше мер Вільнюса Валдас Бенкунскас попередив, що всі жителі міста зіткнуться з незручностями під час саміту НАТО у липні.

Саміт НАТО у Вільнюсі відбудеться 11-12 липня.