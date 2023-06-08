В Австрии эвакуировали около 200 пассажиров поезда, который загорелся в тоннеле

Около 200 пассажиров в Австрии были эвакуированы в среду после того, как поезд, в котором они ехали, загорелся в тоннеле.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kronen Zeitung.

Поезд, следовавший в Гамбург и Амстердам, проезжал через тоннель вблизи города Инсбрук в австрийских Альпах в среду вечером, когда оборвался контактный провод.

Поезд, перевозивший пассажиров, также перевозил автомобили, и один или несколько из них загорелись от поврежденного кабеля.

Около 45 пассажиров получили незначительные травмы в результате инцидента, вероятно, от вдыхания дыма.

"Пожар был ликвидирован в 22:19, а эвакуация завершилась в 23:40 по местному времени", – сказал представитель оператора австрийской железной дороги ÖBB.

Поезд ÖBB выехал из Вены в среду вечером и должен был прибыть в Амстердам в четверг утром.

ÖBB организовал автобусы для дальнейшей транспортировки, хотя в среду вечером путешествие в Гамбург или Амстердам не могло быть продолжено. Тех, кто не нуждался в медицинской помощи, сначала доставили автобусом в Инсбрук.

Для всех были организованы места для ночлега, сообщили представители земли Тироль. Однако в социальных сетях появилась критика, что информация об аварии не была передана вовремя.

Маршрут в тоннеле был закрыт до завершения работ, а поезда – перенаправлены.

Напомним, в апреле в Нидерландах небольшой пассажирский поезд столкнулся со строительным оборудованием, которое оказалось на той же колее, и сошел с рельсов, в результате аварии пострадали около 30 человек.