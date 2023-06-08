В Австрії евакуювали близько 200 пасажирів потяга, який загорівся в тунелі

Близько 200 пасажирів в Австрії евакуювали в середу після того, як потяг, в якому вони їхали, загорівся в тунелі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kronen Zeitung.

Потяг, що прямував до Гамбурга і Амстердама, проїжджав через тунель поблизу міста Інсбрук в австрійських Альпах у середу ввечері, коли обірвався контактний дріт.

фото APA/ZOOM.TYROL

Потяг, що перевозив пасажирів, також перевозив автомобілі, і один або кілька з них загорілися від пошкодженого кабелю.

Близько 45 пасажирів отримали незначні травми в результаті інциденту, ймовірно, від вдихання диму.

"Пожежа була ліквідована о 22:19, а евакуація завершилася о 23:40 за місцевим часом", – сказав речник оператора австрійської залізниці ÖBB.

Поїзд ÖBB виїхав з Відня в середу ввечері і мав прибути до Амстердама в четвер вранці.

ÖBB організував автобуси для подальшого транспортування, хоча в середу ввечері подорож до Гамбурга чи Амстердама не могла бути продовжена. Тих, хто не потребував медичної допомоги, спочатку доставили автобусом до Інсбрука.

Для всіх організували місця для ночівлі, повідомили представники землі Тироль. Однак у соціальних мережах з'явилася критика, що інформацію про аварію не повідомили вчасно.

Маршрут через тунель закрили до завершення робіт, а поїзди – перенаправили.

Нагадаємо, у квітні у Нідерландах невеликий пасажирський потяг зіткнувся з будівельним обладнанням, яке опинилось на тій самій колії, та зійшов з рейок, внаслідок аварії постраждали близько 30 осіб.