Эстония ужесточает штрафы для школ, где педагоги не соблюдают языковое законодательство

Эстония с августа повысит финансовые санкции для школ, где педагоги не владеют государственным языком, и усилит соответствующие проверки.

Об этом сообщает ERR, пишет "Европейская правда".

С 1 августа 2023 года штрафы для школ с педагогами, которые не владеют эстонским языком, вырастут в 15 раз и могут достигать 9600 евро в случае регулярных нарушений, вместо предыдущего максимума 640 евро.

Кроме того, Языковой департамент начнет проверять владение учителями языка, посещая их уроки.

"Это должно подействовать. Мы уже видели, что предписания, объявленные физическим лицам, не дали результата. А этот новый штраф распространяется на юридических лиц", – отметил координатор перехода на образование на эстонском языке в Минобразования Ингар Дуболазов.

Мэр наиболее русскоязычного города Эстонии Нарвы Катри Райк назвала новые штрафы "хорошим сигналом" для чиновников, которые до сих пор не понимают важности образования на эстонском языке.

По оценкам Языкового департамента, недостаточный уровень знания эстонского языка имеют около 2500 педагогов в стране.

Напомним, в прошлом году латвийский Сейм утвердил поправки к закону "Об образовании", согласно которым преподавание во всех школах и детских садах страны будет полностью реализоваться на латышском языке.