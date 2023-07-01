Естонія посилює штрафи для шкіл, де педагоги не дотримуються мовного законодавства

Естонія з серпня підвищить фінансові санкції для шкіл, де педагоги не володіють державною мовою, та посилить відповідні перевірки.

Про це повідомляє ERR, пише "Європейська правда".

З 1 серпня 2023 року штрафи для шкіл з освітянами, які не володіють естонською мовою, зростуть у 15 разів і можуть сягати 9600 євро у разі регулярних порушень, замість попереднього максимуму 640 євро.

Крім того, Мовний департамент почне перевіряти володіння вчителями мови, відвідуючи їхні уроки.

"Це повинно подіяти. Ми вже бачили, що приписи, оголошені фізичним особам, не дали результату. А цей новий штраф поширюється на юридичних осіб", – зазначив координатор переходу на освіту естонською мовою у Міносвіти Інгар Дуболазов.

Мер найбільш російськомовного міста Естонії Нарви Катрі Райк назвала нові штрафи "хорошим сигналом" для посадовців, які досі не розуміють важливості освіти естонською мовою.

За оцінками Мовного департаменту, недостатній рівень знання естонської мови мають близько 2500 освітян в країні.

Нагадаємо, минулого року латвійський Сейм затвердив поправки до закону "Про освіту", згідно з якими викладання у всіх школах та дитячих садках країни буде здійснюватися повністю латиською мовою.