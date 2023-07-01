Премьер Испании поддержал идею создания Совета Украина-НАТО

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время выступления в Верховной Раде заявил о поддержке "расширения политического участия Украины" в НАТО и создания Совета Украина-НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Санчес отметил, что западному миру придется переосмыслить рамки безопасности, чтобы гарантировать, что Украина сможет жить без агрессии и запугивания.

"Мы приближаемся к саммиту НАТО в Вильнюсе, который станет продолжением обязательств, взятых нами в прошлом году в Мадриде. Испания поддерживает расширение политического участия Украины путем создания Совета Украина-НАТО, где она будет уже не приглашенной, а членом, полноправным членом", – заявил он.

Премьер Испании также выступил за улучшение практического сотрудничества между Украиной и НАТО.

"Испания также будет продолжать делать свой вклад: мы поставляем больше танков Leopard, бронетранспортеров и полевой госпиталь с хирургическими возможностями. Мы также продолжаем контактировать с другими странами и континентами, чтобы объяснять, что на самом деле происходит в Украине, а также прислушиваться к их беспокойствам, особенно касающихся продовольственной или энергетической безопасности", – добавил Санчес.

Как сообщалось, что Украина сформулировала два конкретных ожидания от грядущего саммита Североатлантического Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности – и до последнего будет настаивать на их утверждении.

В июне глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что Украина и НАТО заменят свой нынешний формат официальных встреч в виде Комиссии на новый формат Совета на саммите в Вильнюсе в июле или после него.

Напомним, Санчес также анонсировал выделение Украине пакета помощи на 55 млн евро, основные средства будут выделены через Всемирный банк.