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Прем’єр Іспанії підтримав ідею створення Ради Україна-НАТО

Субота, 1 липня 2023, 14:57

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час виступу у Верховній раді заявив про підтримку "розширення політичної участі України" в НАТО і створення Ради Україна-НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Санчес наголосив, що західному світу доведеться переосмислити безпекові рамки, щоб гарантувати, що Україна зможе жити без агресії та залякування.

"Ми наближаємося до саміту НАТО у Вільнюсі, який стане продовженням зобов'язань, взятих нами минулого року в Мадриді. Іспанія підтримує розширення політичної участі України шляхом створення Ради Україна-НАТО, де вона буде вже не запрошеною, а членом, повноправним членом" – заявив він.

Прем’єр Іспанії також виступив за покращення практичної співпраці між Україною і НАТО.

"Іспанія також продовжуватиме робити свій внесок: ми постачаємо більше танків Leopard, бронетранспортерів і польовий госпіталь з хірургічними можливостями. Ми також продовжуємо контактувати з іншими країнами та континентами, щоб пояснювати, що насправді відбувається в Україні, а також прислухатися до їхніх занепокоєнь, особливо тих, що стосуються продовольчої чи енергетичної безпеки", – додав Санчес.

У червні глава Міноборони Олексій Резніков повідомив, що Україна та НАТО замінять свій нинішній формат офіційних зустрічей у вигляді Комісії на новий формат Ради на саміті у Вільнюсі в липні або після нього.

Як повідомлялося, що Україна сформулювала два конкретні очікування від прийдешнього саміту Північноатлантичного Альянсу у Вільнюсі – стосовно членства й гарантій безпеки – й до останнього наполягатиме на їхньому затвердженні.

Нагадаємо, Санчес також анонсував виділення Україні пакету допомоги на 55 млн євро, основні кошти будуть виділені через Світовий банк.

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Україна-НАТО Іспанія