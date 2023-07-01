Беспорядки во Франции заставили Макрона отложить визит в Германию

Президент Франции Эмманюэль Макрон отложил государственный визит в Германию, который должен был начаться в воскресенье, после четырех дней общенациональных беспорядков после убийства подростка во время дорожной проверки.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Государственный визит – это визит дружбы, чисто церемониальный, для этого будет лучшее время", – сказал помощник Макрона, который попросил не называть его имени.

"Французы не поняли бы, если бы он поехал в Германию. Эти дни в Париже важны", – добавил он.

В субботу Макрон говорил по телефону с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и проинформировал его о ситуации, сообщил пресс-секретарь немецкого президента.

Государственный визит предполагал, что Макрон пересечет Германию с запада на восток, а затем выступит с речью о двусторонних отношениях.

Ян Вернерт из аналитического центра Института Жака Делора в Берлине сказал, что отложенный визит подчеркнул влияние беспорядков на способность Макрона проводить внешнюю политику.

"Государственный визит можно перенести на позже, но насильственные протесты и реакция на них также показывают, насколько напряженными являются политические настроения во Франции на данный момент", – добавил он.

Это уже второй раз в этом году беспорядки во Франции заставляют Макрона откладывать встречи с главой государства после того, как британский король Чарльз отменил визит из-за французских протестов против пенсионной реформы.

Напомним, протесты спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля в городке Нантер, что к западу от Парижа. Беспорядки начались с вечера вторника и каждой следующей ночью расширялись на новые города, несмотря на то, что стрелявшего полицейского и его напарника сразу взяли под стражу.

В связи с событиями президент Франции Эмманюэль Макрон вынужден был преждевременно покинуть саммит лидеров ЕС.

В худшую ночь беспорядков, с четверга на пятницу, пострадали полтысячи зданий, сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице. Пострадали почти 250 правоохранителей, более 800 человек были задержаны.

В ночь на субботу задержали 1300 человек.