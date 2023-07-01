Задержанных из-за беспорядков во Франции уже более 1300 человек

За минувшую ночь французские правоохранители задержали более 1300 участников беспорядков по всей стране, которые продолжаются уже несколько дней из-за смерти парня, застреленного полицией во время дорожного контроля.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Полиция опубликовала обновленные данные, согласно которым количество задержанных в ночь с пятницы на субботу составляет 1311 человек.

406 задержаний приходится на Париж и пригород. В столичной прокуратуре сообщили, что 103 человека оставили под стражей.

Французское правительство утром снова собрало встречу кризисной команды, объединяющей представителей различных ведомств, чтобы спланировать дальнейшие действия.

Как уже сообщалось, последняя ночь стала более спокойной для Парижа и пригородов, самые серьезные беспорядки были в Марселе и Лионе.

Le Figaro со ссылкой на источник в полиции пишет, что в Лионе семеро правоохранителей получили ранения в результате применения кем-то из участников беспорядков помпового ружья.

Напомним, протесты спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля в городке Нантер, что к западу от Парижа. Беспорядки начались с вечера вторника и каждой следующей ночью расширялись на новые города, несмотря на то, что стрелявшего полицейского и его напарника сразу взяли под стражу.

В связи с событиями президент Франции Эмманюэль Макрон вынужден был преждевременно покинуть саммит лидеров ЕС.

В худшую ночь беспорядков, с четверга на пятницу, пострадали полтысячи зданий, сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице. Пострадали почти 250 правоохранителей, более 800 человек были задержаны.

В связи с событиями президент Франции Эмманюэль Макрон вынужден был преждевременно покинуть саммит лидеров ЕС.

Перед вечером пятницы власти усилили чрезвычайные меры. В частности, движение общественного транспорта после 21 часа остановили, а несколько городков вокруг Парижа ввели комендантский час.

Макрон также призвал соцсети удалять насильственный контент и предоставить правоохранительным органам информацию о протестующих, которые используют эти платформы для разжигания беспорядков.