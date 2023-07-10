США продадут Франции 1,5 тысячи ракет на 203 млн долларов

Государственный департамент США одобрил продажу Франции ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования общей ориентировочной стоимостью 203 миллиона долларов США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Агентство оборонного сотрудничества и безопасности США.

Отмечается, что это решение принято после того, как правительство Франции обратилось с просьбой приобрести 1515 ракет AGM-114R2 Hellfire. Главным подрядчиком будет корпорация Lockheed Martin.

Вместе с ракетами Париж должен получить техническую помощь, документацию и помощь в интеграции и логистические услуги для их использования.

"Это улучшит способность Франции противостоять текущим и будущим угрозам путем развития долгосрочного оборонного потенциала для защиты своего суверенитета и территориальной целостности", – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что продажа этого оборудования и поддержка не изменят основной военный баланс в регионе, а также не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена объясняет украинской стороне нежелание передавать ракеты большей дальности ATACMS тем, что в таком случае их может остаться слишком мало в запасах американской армии.

В то же время комитет по иностранным делам Палаты представителей США поддержал двухпартийную резолюцию H.Res. 488 с призывом к администрации Байдена немедленно предоставить Украине ракеты ATACMS.