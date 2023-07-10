США продасть Франції 1,5 тисячі ракет на 203 млн доларів

Державний департамент США схвалив продаж Франції ракет AGM-114R2 Hellfire та супутнього обладнання орієнтовною вартістю 203 мільйони доларів США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Агентство оборонного співробітництва і безпеки США.

Зазначається, що це рішення прийнято після того, як уряд Франції звернувся з проханням придбати 1 515 ракет AGM-114R2 Hellfire. Головним підрядником буде корпорація Lockheed Martin.

Разом із ракетами Париж має отримати технічну допомогу, документацію та допомогу в інтеграції та логістичні послуги для їхнього використання.

"Це покращить здатність Франції протистояти поточним і майбутнім загрозам шляхом розбудови довгострокового оборонного потенціалу для захисту свого суверенітету і територіальної цілісності", – йдеться в повідомленні відомства.

Уточнюється, що продаж цього обладнання і підтримка не змінять основний військовий баланс в регіоні, а також не матиме негативного впливу на обороноздатність США.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати наблизились до ухвалення рішення про надання Україні далекобійних тактичних ракетних систем ATACMS.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена пояснює українській стороні небажання передавати ракети більшої дальності ATACMS тим, що у такому разі їх може залишитись занадто мало у запасах американської армії.

Водночас комітет із закордонних справ Палати представників США підтримав двопартійну резолюцію H.Res. 488 із закликом до адміністрації Байдена негайно надати Україні ракети ATACMS.