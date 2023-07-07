Грузия обвинила Россию в похищении шести своих граждан

Грузия обвинила РФ в похищении шести ее граждан на оккупированных Россией территориях.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил первый заместитель председателя Службы государственной безопасности (СГБ) Грузии Алекси Батиашвили, сообщает "Грузия Онлайн".

"Сегодня утром еще шестеро наших сограждан были незаконно задержаны оккупационными силами", – отметил он, не уточнив, где именно произошло похищение.

По словам Батиашвили, похищение уже подтверждено, после чего грузинские власти привлекли горячую линию и подключили международных партнеров.

Представляя отчет СГБ за 2022 год на совместном заседании трех парламентских комитетов, он указал, что за этот период в направлении оккупированного Цхинвальского региона незаконно задержаны 44 человека, а в направлении оккупированной Абхазии – 13 человек.

"Среди них заслуживает внимания факт задержания гражданина Грузии по обвинению в так называемом шпионаже", – добавил Батиашвили.

Он добавил, что всего в конце 2022 года в незаконном заключении находились девять граждан Грузии.

Ранее сообщалось, что Россия готовится увеличить количество авиарейсов из разных городов в Грузию до почти 300 в неделю.

Правящая партия и правительство Грузии благосклонно отнеслись к восстановлению авиасообщения с Россией, тогда как президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways.

В Грузии вызвал резонанс резкий ответ компании на протесты возмущенных граждан под ее офисом.