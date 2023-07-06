Главы МИД Британии и Польши выступили за ускоренное вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли вместе со своим польским коллегой Збигневом Рау поддержали ускоренное вступление Украины в НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

Министры выразили надежду, что Украина получит ускоренный процесс вступления в НАТО, подобный тому, которым воспользовалась Финляндия.

"За последние 18 месяцев мы увидели, что украинские вооруженные силы развиваются, адаптируются и модернизируются с невероятной скоростью", – сказал Клеверли.

По его словам, Вооруженные силы Украины сейчас имеют большой опыт в использовании оборудования НАТО, а также доктрины и тактики Альянса.

"Процесс, в ходе которого Швеция и Финляндия подали заявки на вступление – и Финляндия в конце концов уже вступила в НАТО – был сокращенным, потому что мы признали, что они являются очень боеспособными государствами, и я думаю, что нам следует подумать об этом, когда мы обсуждаем, какой процесс был бы уместным для вступления Украины в НАТО.

Но я думаю, что мы обязаны признать, насколько улучшился их военный потенциал за последние 18 месяцев", – сказал британский министр.

Збигнев Рау заверил, что Польша поддерживает Украину в желании присоединиться к НАТО.

"Позиция Польши здесь очень четкая. Мы хотим максимально приблизить Украину к Альянсу в институциональном смысле. Адаптировать военно-политические структуры Украины к тем, которые являются стандартными в альянсе. Вступление Украины в НАТО, если эти требования будут выполнены, станет возможным относительно быстро", – отметил он.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена пригласить Украину в НАТО уже сейчас – даже если страна присоединится к Альянсу после войны.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о том, что на саммите НАТО в Вильнюсе удастся договориться о таких обязательствах перед Украиной, которые ее не разочаруют.

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