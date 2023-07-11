Из проекта совместного заявления по итогам саммита НАТО в Вильнюсе убрали упоминание о создании офиса связи Альянса в Токио.

Об этом сообщает Nikkei Asia со ссылкой на источник, пишет "Европейская правда".

По данным издания, предложение о намерении продолжить переговоры по этому вопросу пережило несколько раундов консультаций и версий совместного заявления.

Однако в конце концов его убрали во время последнего раунда переговоров.

НАТО имеет подобные офисы связи в других местах, в том числе в Украине и Вене. Офис связи в Японии позволит обсуждать с партнерами НАТО, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, геополитические вызовы, новые и прорывные технологии и киберугрозы.

Ранее сообщалось, что Франция продолжает блокировать открытие офиса НАТО в Японии. Президент страны Эммануэль Макрон считает, что географическое расширение Альянса может привести к тому, что сфера его деятельности отойдет слишком далеко от первоначального, "североатлантического" фокуса.

Напомним, 10 мая министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши заявил, что страна ведет переговоры об открытии офиса связи НАТО – первого в своем роде в Азии.

Япония и НАТО обсуждают открытие офиса в Токио с тех пор, как премьер-министр Синдзо Абэ посетил штаб-квартиру НАТО в 2007 году. Премьер-министр Фумио Кисида, который в прошлом году стал первым японским лидером, принявшим участие в саммите НАТО, должен принять участие во встрече лидеров Альянса в Литве.