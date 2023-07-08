Франция будет блокировать открытие офиса НАТО в Японии

Саммит Североатлантического Альянса, как ожидается, не достигнет прогресса по расширению своего присутствия в Азиатском регионе из-за позиции Франции, которая продолжает блокировать открытие офиса НАТО в Японии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Французский президент Эмманюэль Макрон считает, что географическое расширение Альянса может привести к тому, что сфера его деятельности отойдет слишком далеко от первоначального, "североатлантического" фокуса.

"Мы принципиально не поддерживаем это. Что касается офиса (в Японии. – Ред.), то японские власти сами сообщили нам, что не слишком к этому привязаны", – заявил в пятницу журналистам представитель Елисейского дворца.

Чиновник указал, что позиция Парижа неизменна: НАТО географически ограничивается Северной Атлантикой. "НАТО – это Организация Североатлантического договора", – пояснил он, добавив, что статьи о коллективной защите, которые лежат в основе Альянса, являются "географическими".

По данным Politico, некоторые другие члены НАТО также выражают обеспокоенность по поводу открытия офиса в Токио, и самая сильная оппозиция исходит именно от Франции.

Напомним, 10 мая министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяши заявил, что страна ведет переговоры об открытии офиса связи НАТО – первого в своем роде в Азии.

НАТО имеет подобные офисы связи в других местах, в том числе в Украине и Вене. Офис связи в Японии позволит обсуждать с партнерами НАТО, такими как Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия, геополитические вызовы, новые и прорывные технологии и киберугрозы.

Япония и НАТО обсуждают открытие офиса в Токио с тех пор, как премьер-министр Синдзо Абэ посетил штаб-квартиру НАТО в 2007 году. Премьер-министр Фумио Кишида, который в прошлом году стал первым японским лидером, принявшим участие в саммите НАТО, должен принять участие во встрече лидеров Альянса в Литве.