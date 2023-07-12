КНДР запустила очередную баллистическую ракету в Японское море

Южная Корея и Япония зафиксировали новый пуск с территории Северной Кореи объекта, который скорее всего является межконтинентальной баллистической ракетой.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

В Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что пуск ракеты осуществили из района возле Пхеньяна в Японское море.

Береговая охрана Японии зафиксировала пуск в 9:59 утра по местному времени, ракета упала в море в 11:15. Минобороны Японии предупредило суда в этом районе проявлять осторожность.

Ориентировочное время полета ракеты – такое же, как у ракет, которые КНДР запускала в марте и апреле этого года.

Вскоре перед этим ракетным пуском Пхеньян угрожал сбивать разведывательные самолеты США, которые летают неподалеку от территории КНДР над Японским морем.

В середине июня КНДР запустила две ракеты малой дальности.