КНДР запустила чергову балістичну ракету у Японське море

Південна Корея та Японія зафіксували новий пуск з території Північної Кореї об’єкта, який скоріш за все є міжконтинентальною балістичною ракетою.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

В Об’єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї повідомили, що пуск ракети здійснили з району біля Пхеньяна у Японське море.

Берегова охорона Японії зафіксувала пуск о 9:59 ранку за місцевим часом, ракета впала у море об 11:15. Міноборони Японії попередило судна у цьому районі проявляти обережність .

Орієнтовний час польоту ракети подібний до ракет, які КНДР запускала у березні і квітні цього року.

Невдовзі перед цим ракетним пуском Пхеньян погрожував збивати розвідувальні літаки США, які літають неподалік від території КНДР над Японським морем.

У середині червня КНДР запустила дві ракети малої дальності.