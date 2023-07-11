Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что на этом этапе ратификация Будапештом вступления Швеции в НАТО – это "чисто технический вопрос".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook в начале первого дня саммита Альянса в Вильнюсе.

Сийярто отметил, что по поводу членства Швеции позиция Венгрии известна. "Правительство поддерживает ее (Швеции) членство, поэтому мы подали предложение в парламент по этому поводу уже много месяцев назад. Завершение процесса ратификации сейчас – чисто технический вопрос", – заявил он.

Напомним, в понедельник после встречи лидеров Турции, Швеции и генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции согласился разблокировать вступление Швеции, а Стокгольм будет оказывать Анкаре помощь в сближении с ЕС.

Неофициально стало известно, что предложение могут внести в парламент в конце следующей недели.

Премьер Швеции верит, что теперь, когда "вето" Турции снято, Венгрия не станет препятствием.

Сначала звучали предположения, что парламент Венгрии еще ратифицирует вступление за считанные дни до саммита. Однако под конец июня уже появились сообщения, что ратификацию членства Швеции могут отложить вплоть до осени.

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