Премьер Швеции верит, что Будапешт не будет блокировать ее вступление в НАТО после решения Анкары

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон считает, что Венгрия после решения Турции не будет медлить с ратификацией вступления Швеции в НАТО.

Как сообщает SVT, пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии СМИ после исторических договоренностей в понедельник.

Ульф Кристерссон заявил, что "очень рад, что все трое пожали руки", и что это "хороший день для Швеции".

Он выразил уверенность, что теперь, когда "вето" Турции снято, Венгрия не станет препятствием.

"Я убежден, что Венгрия не будет тормозить членство Швеции. "Как можно быстрее" – именно с такой договоренностью мы сегодня пожали руки", – заявил Кристерссон.

По его словам, Швеция не согласилась ни на какие новые требования Турции, но страны согласились продолжать сотрудничество, которое они начали в рамках трехстороннего меморандума, согласованного на саммите в Мадриде.

Напомним, в понедельник после встречи лидеров Турции, Швеции и генсека НАТО Столтенберг заявил, что президент Турции согласился разблокировать вступление Швеции, а Стокгольм будет оказывать Анкаре помощь в сближении с ЕС.

По информации издания, во вторник, 11 июля, Байден встретится с Эрдоганом, чтобы убедить его одобрить вступление Швеции в НАТО.