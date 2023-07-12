В НАТО договорились о "значительном" пакете помощи Украине

Лидеры стран НАТО договорились о предоставлении "значительного" нового пакета помощи Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявила журналистам старший директор по вопросам Европы Совета нацбезопасности Белого дома Аманда Слот, сообщает CNN.

Отмечается, что представительница правительства Соединенных Штатов отказалась предоставить дополнительные подробности новой помощи Киеву.

По ее словам, на повестке дня инаугурационного заседания Совета Украина-НАТО будет стоять вопрос "краткосрочной и долгосрочной поддержки Украины", после чего состоится встреча президентов Украины Владимира Зеленского и США Джо Байдена.

Слот добавила, что позже в среду американский лидер выступит с "большой речью о внешней политике, в которой будет говорить о силе и мощи НАТО".

Ранее сообщалось, что правительство Британии готовит пакет объемом почти 65 млн долларов на ремонт украинской техники, а также на создание центра реабилитации для военных.

Напомним, во вторник 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.