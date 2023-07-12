В НАТО домовилися про "значний" пакет допомоги Україні

Лідери країн НАТО домовилися про надання "значного" нового пакету допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", заявила журналістам старша директорка з питань Європи Ради нацбезпеки Білого дому Аманда Слот, повідомляє CNN.

Зазначається, що представниця уряду Сполучених Штатів відмовилася надати додаткові подробиці нової допомоги Києву.

За її словами, на порядку денному інавгураційного засідання Ради Україна-НАТО стоятиме питання "короткострокової та довгострокової підтримки України", після чого відбудеться зустріч президентів України Володимира Зеленського та США Джо Байдена.

Слот додала, що пізніше в середу американський лідер виступить з "великою промовою про зовнішню політику, в якій говоритиме про силу і міць НАТО".

Раніше повідомлялося, що уряд Британії готує пакет обсягом майже 65 млн доларів на ремонт української техніки, а також на створення центру реабілітації для військових.

Нагадаємо, у вівторок 11 країн-партнерів разом з Україною підписали меморандум, який визначає умови навчання українських пілотів на винищувачах F-16.