Британия готовит новый пакет помощи для Украины на почти 65 млн долларов

Правительство Великобритании готовит пакет объемом почти 65 млн долларов на ремонт украинской техники, а также центра реабилитации для военных.

Как сообщает Reuters, пишет "Европейская правда", об этом заявили в британском правительстве во вторник.

Пакет поддержки на 50 млн фунтов стерлингов (почти 65 млн долларов) включает средства на восстановление техники, а также создание центра реабилитации для военных в Украине.

В рамках нового пакета помощи, который должны обсуждать на саммите Британия и G7, союзники готовятся предоставить Украине тысячи дополнительных выстрелов к танкам Challenger 2 и более 70 единиц техники для ведения боя и логистики.

Эти программы планируют финансировать через Комплексный пакет помощи НАТО для Украины. Реабилитационный центр будет создаваться с привлечением специалистов из разных стран НАТО.

Страны Группы семи должны подписать совместную декларацию по этому поводу.

"Поддержка движения Украины на пути к членству в НАТО, соединенная с многосторонними, двусторонними договоренностями и огромной поддержкой стран-членов станет мощным сигналом для президента Путина и вернет мир в Европу", – отметил премьер Британии Риши Сунак.

Напомним, во вторник 11 стран-партнеров вместе с Украиной подписали меморандум, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.