Укр Рус Eng

Франция пообещала увеличить военную помощь Украине на 170 млн евро

Вторник, 11 июля 2023, 17:21

Министерства обороны Франции и Украины на саммите НАТО в Вильнюсе подписали соглашение, которое, в частности, предусматривает увеличение военной помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

На полях саммита в Вильнюсе он провел встречу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

Соглашение предусматривает увеличение военной помощи Украине увеличится на 170 млн евро.

Также будет упрощен процесс закупки и поставки вооружений в Украину.

Кроме того, установлены рамки для совместного производства запчастей и обслуживания иностранного вооружения и техники.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о передаче Украине ракет, которые позволят наносить удары в глубокий тыл противника.

Макрон не упомянул конкретное название вооружения, но, скорее всего, речь шла о ракетах SCALP "воздух-земля" – тех же самых, что в Британии называются Storm Shadow, поскольку это франко-британская разработка.

По данным СМИ, Франция уже начала поставки "значительного количества" крылатых ракет большой дальности SCALP в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция Саммит НАТО Война с РФ