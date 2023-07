Франция пообещала увеличить военную помощь Украине на 170 млн евро

Министерства обороны Франции и Украины на саммите НАТО в Вильнюсе подписали соглашение, которое, в частности, предусматривает увеличение военной помощи.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

На полях саммита в Вильнюсе он провел встречу с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню.

Соглашение предусматривает увеличение военной помощи Украине увеличится на 170 млн евро.

Также будет упрощен процесс закупки и поставки вооружений в Украину.

Кроме того, установлены рамки для совместного производства запчастей и обслуживания иностранного вооружения и техники.

