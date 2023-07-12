Зеленский рассказал, о чем говорил с Байденом: встречу остановил протокол

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "сильной и хорошей" встречу с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зеленский написал в Twitter.

Украинский президент отметил, что встреча с Байденом продлилась минимум вдвое дольше, чем было предусмотрено протоколом.

"Если бы протокол не остановил встречу, мы говорили бы еще дольше. Все темы: длительная поддержка, оружие, политика, НАТО. Четко видим, как завершить эту войну нашей общей победой", – подчеркнул Зеленский.

Дуже хороша, сильна зустріч із паном Президентом США Джозефом Байденом @POTUS .



Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, @NATO.… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023

Перед началом встречи с Зеленским Байден заявил, что с нетерпением ждет дня официального вступления Украины в НАТО.

Напомним, по информации "Европейской правды", Белый дом выступает против быстрого вступления и приглашения Украины, в частности из-за того, что в команде Байдена считают необходимым оставить для Украины пространство для торговли с Россией. Мол, "а если возникнет идея обменять мир на невступление Украины в НАТО?"

Президент Владимир Зеленский считает, что условия вступления Украины в НАТО, выдвинутые членами Альянса в решении саммита, являются безопасностными. Комментируя решение НАТО о том, что приглашение к вступлению поступит только после "выполнения условий", Зеленский заверил, что у него есть свое понимание того, когда это произойдет.

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