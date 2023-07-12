Зеленський розповів, про що говорив із Байденом: зустріч зупинив протокол
Президент України Володимир Зеленський назвав "сильною і хорошою" зустріч із президентом США Джо Байденом на полях саміту НАТО у Вільнюсі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав у Twitter.
Український президент зауважив, що зустріч із Байденом тривала щонайменше удвічі довше, ніж було передбачено протоколом.
"Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою", – підкреслив Зеленський.
Дуже хороша, сильна зустріч із паном Президентом США Джозефом Байденом @POTUS .— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023
Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, @NATO.…
Перед початком зустрічі із Зеленським Байден сказав, що з нетерпінням чекає дня офіційного вступу України в НАТО.
Нагадаємо, за інформацією "Європейської правди", Білий дім виступає проти швидкого вступу і запрошення України, зокрема через те, що у команді Байдена вважають за необхідне лишити для України простір для торгівлі з Росією. Мовляв, "а якщо виникне ідея обміняти мир на невступ України до НАТО?"
Президент Володимир Зеленський вважає, що умови вступу України до НАТО, висунуті членами Альянсу у рішенні саміту, є безпековими. Коментуючи рішення НАТО про те, що запрошення до вступу надійде тільки після "виконання умов", Зеленський запевнив, що у нього є своє розуміння того, коли це станеться.
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