Зеленський розповів, про що говорив із Байденом: зустріч зупинив протокол

Президент України Володимир Зеленський назвав "сильною і хорошою" зустріч із президентом США Джо Байденом на полях саміту НАТО у Вільнюсі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зеленський написав у Twitter.

Український президент зауважив, що зустріч із Байденом тривала щонайменше удвічі довше, ніж було передбачено протоколом.

"Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, НАТО. Чітко бачимо, як завершити цю війну нашою спільною перемогою", – підкреслив Зеленський.

Дуже хороша, сильна зустріч із паном Президентом США Джозефом Байденом @POTUS .



Зустріч щонайменше вдвічі довша, ніж планувалося, і саме така змістовна, як потрібно. Якби протокол не зупинив зустріч, ми говорили б іще довше. Усі теми: тривала підтримка, зброя, політика, @NATO.… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 12, 2023

Перед початком зустрічі із Зеленським Байден сказав, що з нетерпінням чекає дня офіційного вступу України в НАТО.

Нагадаємо, за інформацією "Європейської правди", Білий дім виступає проти швидкого вступу і запрошення України, зокрема через те, що у команді Байдена вважають за необхідне лишити для України простір для торгівлі з Росією. Мовляв, "а якщо виникне ідея обміняти мир на невступ України до НАТО?"

Президент Володимир Зеленський вважає, що умови вступу України до НАТО, висунуті членами Альянсу у рішенні саміту, є безпековими. Коментуючи рішення НАТО про те, що запрошення до вступу надійде тільки після "виконання умов", Зеленський запевнив, що у нього є своє розуміння того, коли це станеться.

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