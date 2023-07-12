Байден: С нетерпением жду дня вступления Украины в НАТО

Президент США Джо Байден сказал украинскому президенту Владимиру Зеленскому перед началом двусторонней встречи, что с нетерпением ждет дня официального вступления Украины в НАТО.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Я надеюсь, что мы наконец покончили с мыслью о том, хотят видеть Украину в НАТО или нет. Это произойдет. Мы движемся дальше, мы движемся в правильном направлении", – сказал президент США.

Он отметил, что Украина проделала огромную работу, однако многое надо еще сделать.

"И я думаю, что мы позаботимся о том, чтобы вы получили все, что вам нужно. И я с нетерпением жду того дня, когда мы проведем встречу, чтобы отпраздновать ваше официальное членство в НАТО", – сказал Байден в среду.

"Плохая новость для вас заключается в том, что мы никуда не уходим. Вы застряли с нами. Мы никуда не уходим", – добавил он.

Напомним, по информации "Европейской правды", Белый дом выступает против быстрого вступления и приглашения Украины, в частности из-за того, что в команде Байдена считают необходимым оставить для Украины пространство для торговли с Россией. Мол, "а если возникнет идея обменять мир на невступление Украины в НАТО?"

Президент Владимир Зеленский считает, что условия вступления Украины в НАТО, выдвинутые членами Альянса в решении саммита, являются безопасностными. Комментируя решение НАТО о том, что приглашение к вступлению поступит только после "выполнения условий", Зеленский заверил, что у него есть свое понимание того, когда это произойдет.

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