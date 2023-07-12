Эрдоган исключил возможность вступления Швеции в НАТО до осени

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает подать протокол о ратификации членства Швеции в НАТО после открытия парламента, что произойдет не раньше осени.

Об этом Эрдоган сказал на пресс-конференции после Вильнюсского саммита НАТО в среду, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

Комментируя вопрос вступления Швеции в Альянс, турецкий лидер подчеркнул, что его страна "всегда поддерживала политику открытых дверей" и "до сих пор никогда не запрещала ни одной стране в него вступать".

"Органом власти, который одобрит протокол о вступлении Швеции в НАТО, является парламент, выразитель народной воли. Как и мы, наши представители будут внимательно следить за процессом",- добавил он.

Позже Эрдоган уточнил, что ожидает одобрения вступления Швеции, "когда откроется парламент", что произойдет не раньше осени, ведь сейчас он находится на летнем перерыве.

Для одобрения вступления Швеции протокол о ее вступлении в НАТО должен быть подан спикеру Национального собрания с подписью президента Эрдогана. Тогда законопроект о ратификации передадут в парламентский комитет иностранных дел, одобрят на комитете и вынесут в повестку дня парламента. Одобрение и публикация в официальном вестнике формально завершат процесс.

Напомним, в понедельник после встречи лидеров Турции, Швеции и генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что президент Турции согласился разблокировать вступление Швеции, а Стокгольм будет оказывать Анкаре помощь в сближении с ЕС.

Как известно, кроме Турции, вступление Швеции еще не ратифицировала Венгрия. Премьер Швеции верит, что теперь, когда "вето" Турции снято, Венгрия не станет препятствием.