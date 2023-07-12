Байден: НАТО един, Путин ошибся, поддержка Украины не пошатнется

Американский президент Джо Байден подчеркнул, что Североатлантический Альянс сейчас является более единым, чем когда-либо, а поддержка Украины с его стороны не ослабнет, несмотря на расчеты России.

Об этом Байден заявил во время речи в Вильнюсе после двухдневного саммита НАТО, передает корреспондент "Европейской правды".

Президент США подчеркнул, что сейчас "Альянс является столпом глобальной безопасности и стабильности, как и последние семь десятилетий".

"НАТО – сильнее, более энергичный и, да, более единый, чем когда-либо за свою историю и более важный для нашего общего будущего", – отметил он, выразив надежду, что в ближайшее время НАТО будет насчитывать 32 страны.

Говоря о полномасштабной войне в Украине, Байден повторил ранее озвучиваемый тезис о том, что Россия рассчитывала на раскол Альянса.

"Путин с его жаждой и похотью к земле и власти начал свою жестокую войну против Украины. Он рассчитывал, что НАТО развалится. Он думал, что наше единство разрушится при первом же испытании. Он думал, что демократические лидеры будут слабыми. Но он ошибался", – подчеркнул он.

Американский президент подчеркнул роль США и НАТО в поддержке Украины, в частности создание "коалиции из более 50 стран, которая обеспечила, что Украина может защитить себя как сейчас, так и сможет сделать это в будущем".

"Мы не отступим. Не отступим! Я подчеркиваю это. Наша преданность Украине не ослабнет. Мы будем поддерживать свободу сегодня, завтра и столько, сколько потребуется!" – добавил он.

Как сообщалось, решение Вильнюсского саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. В частности, саммит НАТО согласился изъять требование о Плане действий по членству на пути Украины в Альянс. В то же время союзники дали понять, что пригласят Украину присоединиться к НАТО, "когда будут достигнуты условия".

В решении саммита нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке. Инструментом для контроля реформ, которые выполняет Украина, станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

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