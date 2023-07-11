В Альянсе объяснили, кто будет проверять критерии для приглашения Украины к членству

В решении Вильнюсского саммита НАТО, принятом лидерами Альянса во вторник, нет перечня условий, которые должна выполнить Украина, но определен механизм по их оценке.

Об этом говорится в решении Североатлантического совета, которое есть в распоряжении "Европейской правды".

Решение саммита содержит довольно позитивные формулировки относительно Украины. После стандартных фраз о том, что Альянс "поддерживает право Украины выбирать собственные механизмы безопасности", а также заверения о том, что Украина станет членом НАТО, как решил саммит 2008 года в Бухаресте, Альянс сообщил, что с сегодняшнего дня меняет "Бухарестскую формулу".

"Мы признаем, что путь Украины к полной евроатлантической интеграции вышел за пределы необходимости выполнения Плана действий по членству. Украина становится все более оперативно совместимой и политически интегрированной с Альянсом и достигла значительного прогресса на пути реформ", – говорится в принятом коммюнике.

В то же время необходимые для вступления реформы должны продолжаться, а инструментом их определения и контроля вместо ПДЧ станет Годовая национальная программа (ГНП). Этот инструмент уже есть в распоряжении Украины.

"Министры иностранных дел стран НАТО будут регулярно оценивать прогресс с помощью адаптированной Годовой национальной программы", – говорит документ.

Решение Альянса не уточняет никаких деталей относительно объема реформ. Сейчас ГНП является объемным документом, предусматривающим большое количество системных изменений, рассчитанных на годы, однако содержание ГНП постоянно обновляется. Неизвестно, будет ли изменен подход к формированию этого документа. Ранее Генсек НАТО отказался называть условия, которые Альянс выдвигает к Украине.

Сейчас в решении подчеркивается, что только в случае завершения ГНП Украина получит приглашение в НАТО.

"Мы сможем направить Украине приглашение на вступление в Альянс, когда члены Альянса согласятся и условия будут выполнены", – говорится в документе.

Как сообщалось, саммит НАТО признал прогресс Киева в борьбе с коррупцией.