США продлили санкции против РФ и Ирана за удержание американцев в заложниках

Президент Соединенных Штатов Джо Байден еще на год продлил государственное чрезвычайное положение в связи с захватом заложников и незаконным удержанием граждан страны за рубежом.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил Белый дом.

Президент США продлил чрезвычайное положение, которое объявил исполнительным указом 14078, что дает возможность американскому лидеру применять санкции к Ирану и РФ, где незаконно держат в заложниках граждан Соединенных Штатов.

По словам Байдена, "захват заложников и незаконное содержание под стражей граждан США являются отвратительными действиями, которые подрывают верховенство права".

"Террористические организации, преступные группировки и другие злоумышленники, которые берут заложников ради финансовой, политической или иной выгоды, а также иностранные государства, которые прибегают к практике неправомерного содержания под стражей, в том числе с целью политического давления или для получения уступок от США, угрожают целостности международной политической системы и безопасности американских граждан и других лиц за рубежом", – подчеркнул он.

Ранее США ввели новые санкции против групп в России и Иране, обвиняемых в захвате американцев в заложники, чтобы предотвратить дальнейший захват заложников и потенциально обеспечить освобождение граждан, которые сейчас находятся под стражей.

Этот шаг произошел на фоне нескольких громких случаев неправомерного задержания американцев. Эван Гершкович, репортер Wall Street Journal, и Пол Вилан, бывший морской пехотинец, удерживаются в России по обвинениям в шпионаже, которые они категорически отрицают.

Американские граждане Сиамак Намази, Эмад Шарги и Морад Тахбаз содержатся в печально известной иранской тюрьме Эвин, где, по сообщениям, применяются пытки.

Перед этим сообщалось, что Соединенные Штаты ввели санкции против одного физического и шести юридических лиц, которых назвали участниками сети по содействию иранской программе по производству беспилотников и других военных программ.