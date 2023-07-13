В командовании РФ царят разногласия и растерянность после мятежа Пригожина - генерал Милли

После мятежа наемников группы Вагнера, которых возглавлял главарь Евгений Пригожин, в российском командовании царят "разногласия и растерянность".

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщает Reuters.

В то же время, по его словам, остается непонятным, как этот мятеж повлиял на ситуацию на линии фронта.

"На стратегическом уровне вполне очевидно, что у вас есть значительные разногласия и растерянность", – сказал Милли.

Он добавил, что пока трудно спрогнозировать, как закончится эта ситуация. Однако он уверен, что это еще не конец.

Милли добавил, что российские оккупационные войска в Украине сейчас сосредоточены на ситуации на местах и на собственном выживании.

Напомним, по договоренности с самопровозглашенным белорусским президентом Лукашенко после мятежа в России главарь Вагнера Евгений Пригожин должен был отправиться с частью своих наемников в Беларусь.

После этого министры иностранных дел двух стран Балтии во вторник призвали НАТО укрепить свои восточные границы в ответ на дислокацию боевиков частной военной компании "Вагнер" в Беларуси.

А президент Польши Анджей Дуда заявил, что передислокация группы Вагнера в Беларусь является очень негативным сигналом для его страны.

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