34% украинских беженцев, которые бежали от войны в Литву, в будущем планируют там жить и работать.

Об этом свидетельствует анонимный опрос украинцев, которые воспользовались услугами Службы занятости Литвы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Проведенный в мае опрос показал, что большую часть опрошенных беженцев составляют женщины в возрасте 30-40 лет (83,2%), из которых более половины (52,5%) – с высшим образованием.

Большинство украинцев указали, что литовцы их приняли хорошо или очень хорошо (97%).

По словам заместителя директора Службы занятости Гедре Синкявиче, в этом году увеличилось количество тех, кто не определился с планами на будущее, связанными с жизнью в Литве (40%), в прошлом году таких было 32%. 34% опрошенных заявили, что хотели бы остаться жить и работать в стране.

Служба занятости Литвы способствует интеграции украинцев в рынок труда, компенсируя часть заработной платы работодателям, которые их трудоустроили. С начала этого года 1400 беженцев из Украины начали участвовать в программе по субсидированному трудоустройству.

По данным опроса, 89,1% опрошенных украинцев довольны предоставленными Службой занятости услугами. По сравнению с данными прошлого года, эта оценка улучшилась на 3,4%.

53,5% респондентов, участвовавших в опросе, удалось трудоустроиться. Большинство утверждают, что условия труда их удовлетворяют, хотя половина опрошенных украинцев хотели бы более высокой зарплаты.

89% респондентов указали, что общение в рабочей среде проходит хорошо или очень хорошо.

Несмотря на это, Служба занятости Литвы активно призывает украинцев, которые работают в стране или собираются здесь работать, учить литовский язык.

Напомним, по данным Евростата, по состоянию на конец марта 2023 года статусом временной защиты в странах ЕС воспользовались 3,9 миллиона беженцев из Украины.

Европейская комиссия ранее сообщала, что готова принять необходимые меры для дальнейшего продления Директивы о временной защите для украинских беженцев, если это будет необходимо, до 2025 года.