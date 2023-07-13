В Польше прокомментировали якобы отказ Германии ремонтировать украинские Leopard в стране

В Польше заявили, что переговоры с Германией при открытии центра обслуживания танков Leopard, которые получила Украина, продолжаются, и польская сторона сохраняет полную готовность принять вооружение для ремонта.

Заявление Польской оружейной группы (PGZ), государственной компании, которая участвует в переговорах между Варшавой и Берлином, приводит TVP Info, пишет "Европейская правда".

"После переговоров между Польшей и Германией по созданию сервисного хаба для танков Leopard 2 польская сторона сохраняет полную готовность принять на вооружение первые танки семейства Leopard с целью их усовершенствования и восстановления боеспособности", – заявили в государственной PGZ.

В польской госкомпании пояснили, что промышленность Польши с начала переговоров заявляла о готовности обслуживать Leopard, поставленные украинским Вооруженным силам, и в этом плане ничего не изменилось.

"В то же время PGZ во время встреч с немецкой стороной неоднократно подчеркивала, что эти ремонты будут возможны только при условии обеспечения необходимыми запчастями, основными производителями которых являются немецкие компании", – читаем.

В пользу выбора Польши центром обслуживания также служит опыт польского ОПК по обслуживанию и модернизации танков Leopard 2, отмечает PGZ.

Немецкие СМИ ранее сообщили, что Германия намерена разорвать переговоры о создании в Польше сервисного центра для танков Leopard.

По данным издания "Handelsblatt", причиной отказа от контракта на создание центра ремонта танков в Польше являются "чрезмерные ценовые ожидания польского правительства"

Центр должен был открыться в конце мая. После переговоров в апреле с министром обороны Мариушем Блащаком его немецкий коллега Борис Писториус заявил, что обе стороны вышли на завершающую стадию имплементации.