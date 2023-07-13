Украина уже получила кассетные боеприпасы от США - бригадный генерал

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Украина уже получила кассетные боеприпасы от США.

Об этом бригадный генерал рассказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

В то же время Тарнавский сказал, что украинские военнослужащие пока не использовали эти боеприпасы.

"Мы только что получили их, мы их еще не использовали, но они могут в корне изменить (ситуацию на поле боя. – Ред.). Враг также понимает, что получив эти боеприпасы, мы будем иметь преимущество. Враг откажется от той части местности, где есть возможность их использовать", – отметил он.

О прибытии кассетных боеприпасов от США в Украину ранее не сообщалось.

Тарнавский добавил, что решение, где применять кассетные боеприпасы будет принимать высшее военное командование.

Генерал отметил, что Украина обязалась не использовать кассетные боеприпасы в густонаселенных районах, даже если они контролируются российскими оккупационными войсками.

"Россияне думают, что мы будем использовать их на всех участках фронта. Это неправда. Но они очень обеспокоены", – сказал он.

Ранее Соединенные Штаты объявили о новой военной помощи для поддержки украинской армии, которая включает кассетные боеприпасы.

Заявление Вашингтона вызвало критику со стороны неправительственных организаций и смутило несколько европейских стран и Канаду, поскольку кассетные боеприпасы считаются более опасными для гражданского населения и существует конвенция, страны-участницы которой отказываются от их использования и хранения.