Экоактивисты в масках Шольца вновь заблокировали движение в Германии

В Германии радикальные активисты из климатического движения "Последнее поколение" (Letzte Generation) проводят очередную акцию протеста по всей стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Отмечается, что 14 июля активисты намерены блокировать движение транспорта в 26 немецких городах, включая столицу – Берлин.

picture alliance/dpa

Paul Zinken/dpa

На этот раз они протестуют против недостаточной, по их мнению, приверженности правительства сокращению выбросов вредных для климата парниковых газов, особенно на транспорте.

Для своей акции активисты надели маски канцлера Германии Олафа Шольца, министра экономики Роберта Хабека и министра транспорта Фолькера Виссинга.

Группа стремится привлечь внимание к "нарушению закона о защите климата правительством Шольца" и требует создания общественного совета.

Накануне активисты заблокировали взлетные полосы в аэропортах Гамбурга и Дюссельдорфа.