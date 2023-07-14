Екоактивісти в масках Шольца знов заблокували рух у Німеччині

У Німеччині радикальні активісти з кліматичного руху "Останнє покоління" (Letzte Generation) проводять чергову акцію протесту по всій країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Зазначається, що 14 липня активісти мають намір блокувати рух транспорту в 26 німецьких містах, включно зі столицею – Берліном.

picture alliance/dpa

Paul Zinken/dpa

Цього разу вони протестують проти недостатньої, на їхню думку, прихильності уряду скороченню викидів шкідливих для клімату парникових газів, особливо на транспорті.

Для своєї акції активісти вдягнули маски канцлера Німеччини Олафа Шольца, міністра економіки Роберта Габека та міністра транспорту Фолькера Віссінга.

Група прагне привернути увагу до "порушення закону про захист клімату урядом Шольца" та вимагає створення громадської ради.

Напередодні активісти заблокували злітні смуги в аеропортах Гамбурга та Дюссельдорфа.