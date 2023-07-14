Болгария присоединилась к проекту ЕС, помогающему Украине артиллерийскими снарядами

Правительство Болгарии решило присоединиться к проекту Европейского оборонного агентства "Совместная закупка боеприпасов", который предусматривает объединение усилий государств в приобретении артиллерийских снарядов для себя и Украины.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал The Sofia Globe.

Проект, инициированный в марте, открывает путь для стран-членов ЕС и Норвегии к двухлетней ускоренной процедуре закупки 155-мм артиллерийских боеприпасов и семилетнему проекту по приобретению различных типов боеприпасов.

Он стал частью плана ЕС по обеспечению Украины артиллерийскими снарядами: государства-участники проекта передают Киеву вооружение со своих складов и взамен рассчитывают на пополнение арсенала в сжатые сроки.

Подписантами проекта Европейского оборонного агентства стали, не считая Норвегии, все государства Евросоюза, кроме Болгарии и нейтральной Ирландии. Но после прихода к власти проевропейского болгарского правительства София объявила о намерении пересмотреть это решение.

Несмотря на длительную политическую нестабильность, Болгария – один из крупнейших производителей оружия советского образца в ЕС – могла тайно предоставить Украине до трети всех боеприпасов, в которых та нуждалась в начале полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, накануне Европейский парламент утвердил планы для увеличения производства боеприпасов и ракет в ЕС, чтобы преодолеть их текущий дефицит.